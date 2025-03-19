Александр Моор принял участие в совещании по подготовке к паводку и пожароопасному периоду

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в совещании по подготовке к паводку и пожароопасному периоду, которое провел заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале

Во время совещания глава региона доложил о принимаемых мерах. Работа идет в плановом режиме.

"Для минимизации ущерба паводка очень важно своевременно оповещать людей о повышении уровня воды и эвакуации из зон возможного подтопления. Будем использовать для этого операторов сотовой связи. Заключили с ними соглашения. Для оказания своевременной помощи пострадавшим от стихии готова к применению система одного окна по приему заявлений через Госуслуги. В прошлом году она себя хорошо зарекомендовала. Этот механизм максимально сокращает время между подачей заявления, рассмотрением и получением выплат", - сообщил Александр Моор.

Все мероприятия по подготовке к паводку и пожароопасному сезону находятся на контроле правительства Тюменской области.

Напомним, начальник Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Татьяна Морозова добавила, что основной прогноз ожидаемых высших уровней и сроков вскрытия водных объектов в Тюменской области будет представлен в начале апреля.