Бастрыкину доложат о стрельбе у храма "Большой Златоуст" в Екатеринбурге

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о стрельбе в общественном месте в Екатеринбурге.

Вечером 18 марта возле православного храма "Большой Златоуст" в столице Урала мужчина устроил стрельбу из пистолета. В этот же вечер СК возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство". Стрелок задержан, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, на ситуацию обратил внимание глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования данного дела и уже установленных обстоятельствах.

Ранее в полиции раскрыли личность мужчины, открывшего стрельбу у храма в Екатеринбурге. Никакого сопротивления при задержании он не оказал.