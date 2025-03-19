В Красноярском крае похитители 15-летней школьницы требуют выкуп в 500 тысяч рублей

В красноярском городе Ачинск похищена 15-летняя школьница. По данному факту возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего, сообщили в следственном управлении регионального СК РФ.

По данным следствия, 18 марта около 16.00 часов девушка ушла из дома в неизвестном направлении. Спустя 2 часа на телефон отца от неизвестного абонента в мессенджере пришло видеообращение дочери, где она просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения.

В СК отмечают, что школьница ранее никогда из дома не уходила. Конфликтов в семье не было, с одноклассниками и друзьями – тоже. Девочка учится хорошо, преподаватели отзываются о ней положительно.

Ранее Свердловский областной суд оставил в СИЗО Олега Куклина, обвиняемого в похищении 15-летней глухонемой девочки в Екатеринбурге. Инцидент произошел 14 февраля. В СКР сообщили, что мужчина попросил подростка выйти из машины, пока та ждала отца. После он взял ее под руку и увел в неизвестном направлении. Ночью мужчина привел девочку к себе домой, однако супруга не пустила несовершеннолетнюю на порог. Оставшись одна, школьница не знала, что делать и только утром зашла в одну из ближайших аптек, попросив о помощи. Оттуда и была вызвана полиция, которая еще с вечера искала подростка.