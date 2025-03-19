На Урале должник скрывался от алиментов, притворяясь своим братом-близнецом

Судебные приставы нашли уральца, притворявшегося братом-близнецом, чтобы скрыться от задолженности по алиментам в размере свыше 1 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Исполнительные производства о взыскании алиментов оказались на столе судебных приставов по Камышловскому и Пышминскому районам. Оказалось, что 40-летний отец накопил долг, превышающий 1 млн рублей, перед двумя своими детьми 2010 и 2017 годов рождения. Мужчина уклонялся от уплаты алиментов, официально не был трудоустроен, имущество, на которое возможно обратить взыскание, у него также отсутствовало.

Когда приставы заявились к должнику в квартиру, дверь им открыл его брат-близнец. При расследовании выяснилось, что близнец у горе-отца действительно есть, однако сам должник с родственниками не проживает и те не знают, где он может находиться. Также стало известно, что у разыскиваемого есть отличительные татуировки.

На сайте бесплатных объявлений судебные приставы разыскали страницу должника, где он предлагал услуги сборки мебели. Договорившись о встрече под маской клиентов, они задержали должника, приехавшего на вызов.

Решением суда за неуплату алиментов мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ с наказанием 10 суток ареста. Если должник продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ему грозит уголовная ответственность.