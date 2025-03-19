Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным прекращение военной помощи Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не обсуждал в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о военной помощи Украине.

"Мы не говорили о помощи [Украине]. Мы вообще не говорили о помощи. Мы о многом говорили, но помощь совсем не обсуждали", - сказал Трамп в интервью Fox News.

При этом, по версии Кремля, этот вопрос все же обсуждался. "Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

18 марта в Кремле сообщили детали телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Политики вели переговоры более двух часов. За это время стороны обсудили конфликт на Украине.

Во время телефонных переговоров Трамп предложил взаимный отказ сторон конфликтов от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и дал военным соответствующую команду. Также Путин конструктивно отреагировал на инициативу, касающуюся безопасности судоходства в Черном море.