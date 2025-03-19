В Тюменской области провели десятую трансплантацию сердца. Пациентом стал ветеран СВО

В Тюменской области провели десятую трансплантацию сердца. Как сообщили Накануне.RU в информационном центре Правительства Тюменской области, пациент - ветеран СВО Владимир Ямов - уже планирует вернуться к парашютному спорту. На его счету 1057 прыжков.

До начала специальной военной операции Владимир Ямов руководил кадетским корпусом Тюменского района. Когда его подопечные отправились на СВО, он прибыл в военкомат, чтобы быть рядом со своими. Во время службы заболел двусторонней пневмонией, позже она привела к осложнениям на сердце.

В Тюмень, в ОКБ №1 Владимир Ямов поступил с диагнозом - миокардит. И снова заболевание прогрессировало, грозило развитием острой сердечной недостаточности. Врачи предложили готовиться к трансплантации сердца.

"Конечно мне было страшно. Я не раз бывал по долгу службы в разных переделках и с радостью бы снова вернулся в строй, на передовую. Там мне все понятно. А решение на такую операцию мне далось нелегко. Большая заслуга в поддержке моей супруги, все эти дни она была рядом со мной", - рассказал он.

Операцию по трансплантации сердца провела бригада врачей кардиохирургического отделения №1. Она длилась 10 часов 30 минут. Вмешательство прошло без осложнений в штатном режиме.

"Наша мультидисциплинарная команда работала слажено, как единый механизм. Кардиологи, кардиохирурги, анестезиологи, перфузиологи, лаборанты, операционные сестры — все были настроены на положительный результат и готовы к любым экстренным ситуациям. В этом залог успешной работы Центра и в целом всей клиники", - рассказал сердечно - сосудистый хирург, к.м.н, заместитель главного врача по медицинской части хирургического стационара ОКБ №1 Никита Стогний.

Реабилитация пациенту далась непросто: обострились хронические заболевания. Но благодаря сплоченным действиям команды опытных медиков и силе духа самого пациента, удалось справится со всеми последствиями.

"Сегодня у нашего пациента активная положительная динамика, в том числе и лабораторные показатели хорошие. Но важно понимать, что сейчас начинается новый этап, требующий внимания, терпения и ответственного отношения к своему здоровью", - рассказала врач-кардиолог кардиохирургического отделения №1 Светлана Вятчинина.

Как подчеркивают специалисты, после такой операции пациенты получают возможность вернуться к полноценной жизни.