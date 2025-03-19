19 Марта 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Фальков: Вузы Москвы берут на платные места всех подряд

Необходимо сократить количество платных мест в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, снова заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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Эту идею отстаивает также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая говорит о том, что огромное количество платных мест в двух столицах ведет к оттоку студентов из регионов. На заседании Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Фальков отметил, что и количество бюджетных мест в регионах увеличивается опережающими темпами, так что студенты могут учиться у себя дома. Сейчас же вузы Москвы и Питера принимают на платные места всех подряд с минимальным баллами. Какие из них будут специалисты?

Минобрнауки предлагает для повышения качества образования ввести единые минимальные баллы ЕГЭ при поступлении на одну и ту же программу в вузах, имеющих разных учредителей. Например, не менее 50. Сейчас это 35-40 баллов. Хотя 50 при существующей шкале пересчета - это тоже очень низкий уровень.

Фальков подчеркнул, что нужно ориентироваться прежде всего на качество образования, а не на количественные показатели или заработанные деньги. И систему высшего образования нужно приводить в порядок после 90-х, когда спрос на диплом о высшем образовании породил предложение и вузы стали предлагать его за деньги. Также министр предлагает наделить один из федеральных органов исполнительной власти полномочиями по регулированию платного образования.

Проблема, о которой говорят Фальков и Матвиенко, более широка, чем избыточное количество платных мест в вузах. Она связана с деградацией системы образования, причем в регионах это более заметно. Как пишет руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов, высшее образование в регионах деградировало опережающими темпами и теперь не очень котируется. Во многих региональных вузах оно превратилось в фикцию, рассказал преподаватель Новгородского государственного университета Антон Жданов. И если в Москве берут всех подряд на платные места, то в регионах то же самое происходит на большинстве направлений на бюджете.

Теги: образование, вузы, фальков


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