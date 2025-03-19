В Лондоне начинается суд над экс-губернатором Севастополя

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предстанет перед Лондонским судом, сообщает Bloomberg.

По данным стороны обвинения, в январе 2023 года Овсянникову был выдан британский паспорт, хотя он все еще находился под санкциями.

Издание пишет, что экс-губернатор при открытии счета в банке предоставил ложную информацию.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании подозревают бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Задержан он был 22 января 2024 года. В конце февраля 2024 года Королевский суд лондонского района Сазерк освободил ранее задержанного Овсянникова под залог.