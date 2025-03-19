"Следствие дожидается эпизода с трупом". Адвокат рассказала о новом массовом избиении бандой из Каменска-Уральского

Членов печально известной банды в Каменске-Уральском, засветившихся в ряде эпизодов о пытках на автомойке, обвинили в избиении еще одного местного жителя. Об этом инциденте в своем Telegram-канале рассказала адвокат одной из пострадавших Юлия Майорова. По ее словам, мужчину избили фигуранты, которым уже вынесена мера пресечения в виде подписки о невыезде - фамилии участников не озвучиваются. Майорова считает, что подобные ограничения демонстрируют бездействие следствия, которое, вероятно, дожидается эпизода с трупом.

"Эти люди не понимают ни слов, ни предупреждений и мера пресечения в виде подписки о невыезде является неэффективной мерой. Вот, что они натворили на прошлой неделе. Видимо следствие действительно желает дождаться эпизод с трупом. Печально, что это действительно может произойти. И тогда общество будет винить следствие за то, что своевременно не приняли мер к изменению меры пресечения в отношении ряда участников", - написала Майорова.

В комментариях к записи супруга избитого написала, что они уже обратились в полицию по данному инциденту. Накануне.RU обратилось в городскую полицию за комментарием.

Адвокат призвала пострадавших не замалчивать о преступных эпизодах банды в отношении них и их близких и пообещала сделать все, чтобы защитить их анонимность.

Например, буквально на днях вскрылось еще два эпизода об избиении и вымогательствах - мужчина связался с Майоровой и рассказал, что с его ребенком поступили аналогичным образом, однако отказался называть фамилию, заявив, что боится за безопасность своей семьи. По его словам, полицейские сразу позвонили нападавшим, а те вышли на потерпевшего и стали угрожать.

"Официальные представители потерпевших, родители, ладно, дети ваши боятся, но вы-то взрослые, разумные, образованные, с огромным опытом, с багажом мудрости - но вы-то не уподобляйтесь им, пожалуйста. Следствие ведь может обеспечить вам госзащиту, следствие заинтересовано это все расследовать, помогите нам. Сами не обращаетесь - напишите мне в любом мессенджере, мы придумаем как обойти огласку, ведь я рассказываю только о тех случаях, в которых пострадавшие дают согласие на огласку. Пожалуйста помогите нам", - сказала Майорова.

Напомним, что после публикации видео о пытках двух девушек на автомойке, об истории заговорили и на федеральном канале. На шоу "Пусть говорят" вскрылся новый эпизод с Давидом Анашкиным, уже арестованным по делу. По словам одной из приглашенных в студию, ее заставили оформить на себя банковскую карту и передать парню. Когда же девушка, послушавшись своего возлюбленного, сняла со счета деньги, Анашкин с компанией якобы похитили пару, избили и пригрозили расправой в случае обращения в полицию.