На Кубани после атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе

На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА произошел пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.

Работу предприятия приостановили. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Эвакуированы 30 человек.

Площадь возгорания составила 20 кв. м. Из-за атаки был поврежден трубопровод между резервуарами, сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоили 4-й ранг сложности.

Минобороны РФ сообщило, что за ночь над регионами России и акваторией Азовского моря сбили 57 украинских беспилотников. 35 БПЛА уничтожили над территорией Курской области, 13 - над Орловской областью, семь - над акваторией Азовского моря, одному - над Тульской и Брянской областями.

17 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что пожар на нефтекомплексе в Туапсе полностью ликвидирован. Атака на нефтебазу произошла в ночь на пятницу, 14 марта. Загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тыс. т бензина. На поверхности огонь охватил более 1 тыс. "квадратов".