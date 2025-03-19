Уиткофф: Детали перемирия на Украине проработают 23 марта

Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По его словам, делегации Вашингтона и Москвы встретятся в Джидде. Со стороны США на переговоры прибудет госсекретарь Марко Рубио.

Уиткофф уточнил, что достигнутая договоренность по прекращению огня охватывает удары не только по энергетическим объектам, но и по инфраструктуре в целом. "Это станет частью 30-дневного перемирия", — приводит его слова РИА Новости.

18 марта в Кремле сообщили детали телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Политики вели переговоры более двух часов. За это время стороны обсудили конфликт на Украине.

Во время телефонных переговоров Трамп предложил взаимный отказ сторон конфликтов от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и дал военным соответствующую команду. Также Путин конструктивно отреагировал на инициативу, касающуюся безопасности судоходства в Черном море. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности, сообщили в Кремле.