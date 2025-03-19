19 Марта 2025
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Трамп заявил о возможности наладить экономические отношения Москвы и Вашингтона

Вашингтон и Москва могут наладить экономические отношения после окончания конфликта вокруг Украины.

Как заявил телеканалу Fox News американский лидер Дональд Трамп, США не хотели бы сближения РФ и КНР, но рассчитывают на улучшение отношений с обеими странами. Президент США указал, что получает от председателя Китая Си Цзиньпина знаки о стремлении наладить контакты с Вашингтоном.

"У нас свои переговоры с председателем Си Цзиньпином, и он тоже хочет наладить отношения. Мы стремимся к этому и, думаю, наладим их", — отметил Трамп. Он также подчеркнул, что Россия обладает ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, которые нужны США.

18 марта в Кремле сообщили детали телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Политики вели переговоры более двух часов. За это время стороны обсудили конфликт на Украине.

Теги: Трамп, США, Россия


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