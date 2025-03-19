Минтранс хочет увеличить нормы налета для авиаэкипажей

Министерство транспорта России планирует увеличить максимальную норму налета для пилотов и бортпроводников с 80 до 90 часов в месяц.

Об этом говорится в проекте приказа ведомства по режимам труда и отдыха летного состава. В нем сказано, что продолжительность полетного времени не может превышать 90 часов в течение 30 календарных дней или 270 часов в квартал и 900 за год. До сих пор норма составляла 80 часов в месяц и 800 за год. Инициатива может вступить в силу 1 сентября 2025 года.

Против документа выступил профсоюз летного состава России (ПЛС). Как заявил вице-президент ПЛС России Олег Приходько, увеличение нормы позволяет работодателям привлекать меньшее число экипажей при более интенсивном их использовании. По его словам, это очень большая нагрузка на членов экипажей, которая приводит к накопленной усталости и увеличению рисков для безопасности полетов, особенно на коротких рейсах.

Проект приказа Минтранса не требует согласия пилотов и членов экипажей и фактически делает увеличенную норму общим стандартом. Профсоюзы подготовили корректировки в проект приказа. 19 марта состоится совместное обсуждение документа.

В "Аэрофлоте" заявили, что новый приказ необходим для защиты интересов летных и кабинных экипажей. Увеличение нормы рабочего времени до 90 часов в месяц направлено на повышение производительности труда летного персонала, а также будет способствовать повышению их материального благосостояния, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что авиабилеты в России могут подорожать из-за возможного внедрения налога на выбросы СО2.