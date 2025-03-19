Госдума предложила выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных

Депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил квалифицировать домашних животных как иждивенцев и выплачивать пожилым россиянам пособие на их содержание.

По мнению парламентария, это позволит решить проблему бездомных животных. Он сослался на данные Роспотребнадзора, согласно которым, от агрессивных животных в 2024 году пострадали 237 тыс. человек. "Речь, конечно, не идет о тех случаях, когда в квартирах держат свору собак или стаю кошек", - указал депутат.

По его словам, данное предложение отчасти решает проблему бездомных животных. Содержание одного животного в приюте обходится различным бюджетам от 10 до 20 тыс. руб. в месяц, то есть в минимальный размер пенсии. Кошелев также считает, что многие пенсионеры с удовольствием возьмут на себя заботу о животном, если будут уверены, что смогут его прокормить.

Положительное влияние кошек и собак на здоровье, в первую очередь эмоциональное и психологическое, многократно доказано, подчеркнул парламентарий, сообщает РИА "Новости".

Ранее комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды внес на рассмотрение проект обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросу обращения с животными, в том числе с безнадзорными.