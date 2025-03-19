Россияне смогут подключиться к сервису выявления телефонных мошенников

Жители России смогут подключиться к сервису выявления телефонных мошенников на основе искусственного интеллекта.

Как заявили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, мера реализуется в рамках проекта закона по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Сервис будет выявлять подозрительные звонки, и предупреждать россиян о телефонных мошенниках. Он будет реализован в рамках ГИС "Антифрод".

При входящих звонках сервис в режиме реального времени будет обращаться к специальной базе, в которой имеются шаблоны голосов злоумышленников. Если голос звонившего совпадает с тем, что хранится в базе, ИИ либо предупредит пользователя об опасности, либо прервет вызов.

Отмечается, что все сервисы будут работать на добровольной основе. Гражданин сможет в любой момент подключить их или отказаться от использования, сообщает РИА "Новости".