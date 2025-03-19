Белоруссия подготовила места для размещения комплексов "Орешник"

Белоруссия завершает изготовление базы для российского ракетного комплекса "Орешник".

Она подготовила места для размещения готовых систем, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он назвал ракетный комплекс продуктом Союзного государства. По его словам, "база, машина основная, изготавливается на предприятиях военно-промышленного комплекса в Республике Беларусь, а уже средство поражения, ракеты, — в России".

"Мы завершаем изготовление необходимого количества этих машин, которые в ближайшее время будут переданы России, чтобы установить на них средство поражения", — указал Вольфович.

На территории Белоруссии уже подготовлены места для размещения готового комплекса "Орешник".

Ранее президента Белоруссии Александра Лукашенко заявил, что в стране создают пусковые установки для "Орешника", ожидают ракеты от России.