Путин назначил Гехт врио главы Ненецкого автономного округа

Глава государства Владимир Путин назначил бывшего сенатора, бывшего вице-губернатора Челябинской области Ирину Гехт исполняющим обязанности главы Ненецкого автономного округа.

Об этом сообщает Кремль. "На Север поедете? " — спросил президент. "Поеду", — сказала в ответ Гехт.

18 марта губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил, что переходит на новое место работы. Какое именно – он не уточнил. Он вступил в должность губернатора Ненецкого автономного округа в сентябре 2020 года.