Чемезов заявил о необходимости произвести от 200 самолетов к 2030 году

Россия до 2030 года должна произвести от 200 авиалайнеров, чтобы заменить устаревающие иностранные самолеты, которые в настоящее время эксплуатируют отечественные перевозчики.

Как сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, "возможно, потребуется и больше". Так он прокомментировал процесс пересмотра комплексной программы развития гражданского авиапрома.

Она предусматривает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолетов: 142 Superjet-100, 270 МС-21, 51 Ил-114-300, 115 Ту-214 и 14 Ил-96-300, сообщает "Интерфакс".

На днях совершил свой первый полёт опытный образец "Суперджета" с отечественными двигателями ПД-8. Он прошёл в Комсомольске-на-Амуре. Силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу.