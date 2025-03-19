На старт: уральский автогонщик провел тест-драйв интернета «Ростелекома»

Уральский автогонщик Антон Авраменко – победитель множества межрегиональных первенств по автоспорту и картингу – привык к сверхбыстрым скоростям, а надежность техники проверяет лично, ведь от результатов тест-драйва зависит не только его безопасность, но и успех на соревнованиях. В повседневной жизни спортсмен также ценит быстроту и эффективность: от вождения автомобиля до использования высокоскоростного интернета.

Антон Авраменко, автогонщик: «Для меня важно, чтобы все работало без задержек, будь то двигатель автомобиля или интернет-соединение. Скорость – это ключ к успеху как в спорте, так и в мире цифровых технологий. Поэтому здорово, что можно устроить тест-драйв интернета “Ростелекома”, чтобы убедиться в качестве и надежности услуг провайдера».

«Ростелеком» в Свердловской области предлагает новым абонентам бесплатно подключить один из тарифов линейки «Тест-драйв». В пакетное предложение входят домашний интернет, мобильная связь, облачное видеонаблюдение, а также онлайн-кинотеатра Wink с внушительной коллекцией фильмов и сериалов. В течение 30 дней новые абоненты могут пользоваться цифровыми продуктами и необходимым для их подключения оборудованием бесплатно.

Елена Комона, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Тарифный план “Тест-драйв” – уникальная возможность для жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Новые абоненты могут целый месяц бесплатно тестировать услуги связи и облачное видеонаблюдение. Предложение не ограничивает ни в скорости, ни в качестве сервисов. Интернета хватит и на онлайн-учебу, и на работу за ноутбуком, и на совместный просмотр фильмов или сериалов, и на компьютерные игры. Отмечу, что такое эксклюзивное предложение сейчас есть только у “Ростелекома”».

Домашнее видеонаблюдение – один из наиболее востребованных сервисов «Ростелекома» на собственной платформе «Умный дом». Цифровое решение помогает с помощью мобильного приложения отслеживать обстановку внутри помещений и на улице, контролировать режим освещения, возможные протечки, открытие дверей или окон. Оповещения о нештатных событиях или движущихся объектах пользователи получают автоматически на смартфон.

Пакетные предложения «Ростелекома» для всей семьи — самое быстрорастущее направление услуг для частных клиентов провайдера. По статистике оператора, новые абоненты чаще отдают предпочтение комплексным решениям, объединяющим до четырех-пяти популярных продуктов в одном тарифе и позволяющим заметно экономить на оплате услуг связи и интернета. Подключить «Тест-драйв» можно онлайн на сайте оператора. Акция действует до 15 мая 2025 года.