Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России

Во время телефонных переговоров президент США Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля. Сами соревнования будут проходить как в США, так и в России.

Отметим, что в феврале текущего года Дональд Трамп принял в Белом доме чемпионов НХЛ прошлого сезона "Флориду Пантерз". Трамп сфотографировался с командой, пообщался с игроками. Похвалы американского лидера удостоился российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский.

Президент США заявил, что вратарь был "хорош" и должен оказаться в Зале хоккейной славы.

В составе "Флориды" в прошлом сезоне чемпионами НХЛ стали трое россиян — Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко (сейчас он выступает в "Детройт Ред Уингз").