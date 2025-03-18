Переговоры Путина и Трампа длились более двух часов

Телефонный разговор российского и американского лидеров завершился. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа длились более двух часов.

Из содержание пока не раскрывается. Однако представители Белого дома сообщают, что администрация США скоро обнародует заявление по итогам разговора.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что разговор Путина и Трампа пройдет с 16 до 18 часов мск. Он отметил, что определенное понимание между Москвой и Вашингтоном уже есть, но присутствует и целый ряд нерешенных вопросов, лидеры затронут их. Выступление Путина по итогам разговора с Трампом не ожидается.

13 марта Владимир Путин сказал, что 30-дневное перемирие России и Украины возможно, но прежде чем принять решение, необходимо ответить на ряд вопросов.