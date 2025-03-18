Для костромских фронтовиков по решению губернатора возобновлен медицинский патронаж

С просьбой возобновить медицинский патронаж к губернатор Костромской области Сергею Ситников обратились родственники одного из фронтовиков. Напомним, Сергей Ситников лично вручает медали участникам войны в честь 80-летия Победы.

Понятно, что почтенный возраст и последствия полученных на фронте ран являются объективными обстоятельствами, в силу которых ветеранам Великой Отечественной войны требуется особое внимание. И губернатор Костромской области принял решение - возобновить специально для фронтовиков медицинский патронаж.

Медпатронаж, как известно, вводился на время коронавируса. А после отмены карантинных мероприятий был снят с повестки. Теперь медицинские работники снова будут приходить к костромским фронтовикам домой, проводить необходимые процедуры, контролировать состояние здоровья.

Как отметил Сергей Ситников, реальная забота о героях остается приоритетной задачей работы органов власти Костромской области. Губернатор считает важным обеспечить системный подход в поддержке ветеранов. Это и ремонт жилых помещений, и волонтерская помощь в социально-бытовых вопросах, теперь и медицинский патронаж.

Также Сергей Ситников поставил задачу перед главам муниципалитетов проводить личные встречи с ветеранами, узнавать и решать их проблемы.

С 2024 года Сергей Ситников лично возглавляет оргкомитет по подготовке к 80-летию Победы в регионе. Глава региона требует комплексного подхода к организации социальной поддержки ветеранов и тружеников тыла, проживающих в области.