Состоялось рабочее совещание председателя и глав профильных комитетов Думы Астрахани с начальниками управлений администрации города

В Городской Думе Астрахани прошло рабочее совещание председателя и руководителей профильных комитетов с начальниками управлений администрации города – главных распорядителей бюджетных средств. Организовал рабочее совещание председатель городской Думы Игорь Седов.

Бюджет города Астрахани носит программный характер, 80% его расходов включены в 15 муниципальных программ, каждая из которых должна реализовываться по заранее согласованным с депутатами параметрам и критериям.

Согласно нормам Бюджетного кодекса РФ, муниципальные программы должны быть приведены в соответствие с главным финансовым документом города – решением Городской Думы о бюджете города Астрахани на 2025 год не позднее 1 апреля.

На сегодняшний день для согласования в Городскую Думу внесены только четыре муниципальные программы. В ходе рабочего совещания представители структурных подразделений горадминистрации подтвердили, что в ближайшее время недоработки будут устранены, согласования получены и в соответствии с порядком рассмотрения муниципальных программ будут представлены в Думу для согласования перед утверждением администрацией города.

На совместных заседаниях комитетов депутаты детально рассмотрят каждую программу и внесут свои корректировки в целях повышения эффективности освоения бюджетных средств.