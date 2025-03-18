О старте ежегодной акции «Зеленый апрель» в Астрахани сообщил Игорь Седов

"Уже третий год мы проводим Акцию совместно с администрацией города Астрахань в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Школа ЖКХ», - отметил в своем телеграмм-канале председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов.

Подготовка к проведению акции началась еще в феврале. На протяжении месяца председатели УК, ТСЖ и активные астраханцы оставляли заявки поставку илового и посадочного материала. По итогам заявочной кампании был сформирован список. И когда в Астрахань пришла теплая весенняя погода, началось активное благоустройство придомовых территорий.

"Сегодня первые партии илового материала доставлены по заявкам Николая Мышелова, старшего по дому № 59 по переулку Грановского и Ларисы Александровны по адресу переулок Ленинградский, 72", - сообщил Игорь Седов.