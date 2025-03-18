Председатель Свердловского облсуда назначен на второй срок

Председателем Свердловского областного суда остался Владимир Дмитриев. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции, соответствующий указ сегодня подписал президент России.

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Дмитриев назначен главой облсуда на второй 6-летний срок полномочий. В судебной системе он работает с 2000 года. Судейскую карьеру начал в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга. В 2004 году был назначен сначала судьей Свердловского областного суда, а в 2019 году – председателем суда региона на 6-летний срок.

Как добавили в облсуде, Владимиру Дмитриеву присвоен высший квалификационный класс судьи. Он является кандидатом юридических наук.

Напомним, в прошлом году Дмитриев заявлял, что Свердловский областной суд пока не планирует внедрять в свою работу искусственный интеллект.