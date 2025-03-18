Путин: Российские бизнесмены справились с ситуацией в условиях санкций

Российские предприниматели справились с проблемами, несмотря на санкции. Об этом сказал Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет РИА Новости.

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"Отмечу, что за последние годы российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами, это мы с вами прекрасно знаем. Речь идет о мощном санкционном давлении, прежде всего. (Это - ред.) ограничения на международные расчеты и операции на внешних рынках", - сказал президент России.

Он добавил, что против России ввели 28595 санкций, это кратно больше, чем количество санкций против всех остальных стран, вместе взятых.

17 марта стало известно, что Украина согласна на снятие санкций с России ради мирного соглашения. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в интервью Politico.