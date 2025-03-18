Губернатор НАО объявил о переходе на новую работу

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил, что переходит на новое место работы. Какое именно – он не уточнил.

"Меня ждет новая работа, но часть души и сердца навсегда останется здесь", - сказал Бездудный в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Бездудный вступил в должность губернатора Ненецкого автономного округа в сентябре 2020 года. Он исполнял обязанности главы округа со 2 апреля, после того, как прежний губернатор Александр Цыбульский был назначен врио главы Архангельской области.

Напомним, и Цыбульский, и Бездудный пришли в субъекты по предложению Владимира Путина весной 2020 года. После этого поднялся вопрос об объединении двух регионов. Главы Архангельской области и НАО подписали меморандум об объединении, что вызвало у некоторых жителей резко негативную реакцию. В итоге от планов проведения референдума по объединению двух регионов было решено отказаться.