Баскетболиста "Уралмаша" поразили цены на Шарташском рынке Екатеринбурга

Защитник баскетбольного клуба "Уралмаш" Иван Пынько оказался просто поражен ценами на Шарташском рынке Екатеринбурга. Спортсмен не понимает, из-за чего за год они значительно выросли.

Короткое видео Пынько опубликовал сегодня в своем Telegram-канале. Баскетболист рассказал о посещении одного из рынков уральской столицы.

"Сегодня думаю такой: дайте сгоняю на рынок (в этот момент в кадре появляется Шарташский рынок, - прим. ред.). В том году был, хороший рынок. Вроде бы купили всего там, молока коровьего, мяса, индейку, фруктов, овощей. Вон масло специальное. Но слушайте: я то ли из-за того, что эмблему "Уралмаша" надел, то ли в целом – от таких цен, честно говоря, я немножко в шоке", - признался Иван.

Он заявил, что у него есть вопрос ко всему Екатеринбургу.

"Я просто был в том году и сейчас. Цены взлетели из-за чего, объясните мне. Если есть какой-то еще один рынок, можете подсказать?", - спросил Пынько, добавив, что "цены просто космические, если честно".

В комментариях к видео баскетболисту ответили, что "просто все стало дорого", и это касается не только рынков. А кто-то пошутил, что рост цен связан с недавним Кубком России, который выиграл "Уралмаш".