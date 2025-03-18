10 человек эвакуировали из освобожденного Константинополя

Коридор для эвакуации жителей из освобожденного Константинополя Донецкой народной республики (ДНР) создали военнослужащие России. Они эвакуировали 10 человек, которые просидели в подвале больше месяца, сообщает ТАСС.

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Это пожилые супруги, четверо детей и четверо взрослых.

"Беспорядочные обстрелы ВСУ сделали их убежище смертельно опасным", - сообщают в Министерстве обороны.

Как рассказали в ведомстве, чтобы мирные жители не попали под украинские дроны, военнослужащие создали специальный коридор с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

"Люди с детьми перемещались от укрытия к укрытию, во время обстрелов приходилось прятаться в подвалах и развалинах. Затем военнослужащие доставили людей на технике в Донецк, где их встретили медики и волонтеры", - сообщили в Минобороны.

Ранее мы сообщали, что три человека получили ранения в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Киевский район Донецка. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

"В результате варварского обстрела, осколочные ранения получили женщины 1959 и 1976 годов рождения, а также мужчина 1963 года рождения", — написал он.

Взрывом выбило стекла в нескольких многоквартирных домах. Кулемзин опубликовал фотографии повреждений в своем канале.