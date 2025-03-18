В Госдуме попросили Минюст проверить Урганта на иностранное влияние

Депутат Госдумы Николай Новичков направил обращение министру юстиции России Константину Чуйченко, в котором попросил признать телеведущего Ивана Урганта иностранным агентом. Об этом передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о том, что Ургант зарегистрировался во Франции в качестве индивидуального предпринимателя.

Новичков просит проверить эту информацию "с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего" как оснований для признания Урганта иноагентом.

В 2023 году в Госдуме призывали проверить высказывания шоумена.

После начала СВО артиста уволили с Первого канала из-за того, что он опубликовал в соцсети черный квадрат. В СМИ неоднократно появлялись слухи о возвращении Урганта на ТВ, но пока этого не произошло. Артист после ухода с ТВ активизировал музыкальную деятельность под псевдонимом Гриша Ургант. Он выступает на корпоративах, а также работает ведущим на мероприятиях.