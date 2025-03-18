Потанин: Российские купцы с хорошей репутацией вернутся

Руководитель "Норникеля" Владимир Потанин считает, что в России бизнес достаточно хорошо защитил себя от санкций. В кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Потанин выразил мнение, что бизнес нашёл достаточно способов защитить себя от санкций.

"Я думаю, что традиция, которая в России всегда была, – предприниматели, купцы, промышленники обладали хорошей репутацией, потому что они что-то полезное делали для страны. И у нас сейчас есть возможность эту традицию укрепить или возродить там, где она утрачена", - цитирует РБК Потанина.

По словам Потанина, для решения проблем санкционного давления российскому бизнесу необходимо в том числе "следовать за политической линией".

"Мы полагаем, что правильно было бы нам, как говорится, не суетиться под клиентом, а следовать в фарватере государственной политики в этой области, следовать за политической линией, которую наше правительство и президент проводят", - сказал Потанин.