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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд продолжает взыскивать ущерб с уральской птицефабрики за "пометохранилище"

На Среднем Урале суд вновь обязал местную птицефабрику возместить ущерб, причиненный почве размещением отходов производства.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что на земельных участках Богдановичского района с мая 2018 по сентябрь 2019 года размещался куриный помет с птицефабрики "Среднеуральская". Было установлено, что это повлекло загрязнение почвы нитратным азотом с превышением его предельно допустимой концентрации.

Прокуроры подали иск о взыскании с птицефабрики в пользу городского округа Богданович более 4,6 млн рублей ущерба, причиненного почве в результате размещения отходов. Суд эти требования полностью поддержал.

Напомним, что в марте 2021 года суд уже взыскивал с ООО "Птицефабрика "Среднеуральская" почти 12 млн рублей возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. А в ноябре того же года гендиректор птицефабрики был оштрафован за "пометохранилище".

Теги: птицефабрика, ущерб, прокуратура, суд


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