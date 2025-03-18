Володин вручил грамоту жителю Подмосковья, сбившему дрон из ружья

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вручил грамоту жителю Подмосковья Александру Юдаеву, сообщает Telegram-канал ДумаТВ.Brief.

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Как сказал депутат, он сбил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из ружья во время атаки на Москву.

"Наша российская земля богата своими героями, людьми, которые всегда придут на помощь, подставят плечо, сделают всё для того, чтобы защитить мирных граждан", - сказал Володин.

11 марта произошла самая массированная атака украинских БПЛА на Московский регион, погибли три человека, все они были сотрудниками компании "Мираторг", пострадали 20 человек, включая троих детей. Сейчас пятеро человек остаются на лечении в больницах.