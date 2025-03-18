Собранные на день рождения главы Екатеринбурга деньги направят бойцам СВО

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов традиционно отказался от подарков на свой день рождения, предложив вместо этого направить средства на благотворительность. В этом году все деньги пойдут на помощь бойцам СВО, написал градоначальник в своем Telegram-канале.

"В год, объявленный Президентом России Годом защитника Отечества, все собранные средства направим на помощь и поддержку защитников. Тех, кто отстаивает суверенитет и безопасность нашей страны. Делайте добро, и оно к вам обязательно вернется!" - написал Орлов.

Сбор открыт через АНО "Сильный Урал". Для удобства мэр разместил в своем официальном канале QR-код, по которому можно перевести средства.

Напомним, что день рождения глава Екатеринбурга Алексей Орлов празднует 20 марта.