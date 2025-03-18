Песков: Кремль не связывает дату послания Путина с переговорами с США

Кремль не увязывает дату послания Владимира Путина Федеральному собранию с результатами переговоров с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Послание Федеральному собранию это совсем другая тема, которая никаким образом не связана ни с внешней конъюнктурой, ни с другими вопросами", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Дата послания президента Федеральному собранию все еще не определена, добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что Путин выступит с обращением в конце зимы 2025-го или весной.

Напомним, в прошлый раз президент выступал с посланием 29 февраля 2024 года, незадолго до президентских выборов, на которых победил.