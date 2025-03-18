18 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

18-летний самокатчик из Каменска-Уральского отправил местную жительницу в реанимацию

Подростка из Каменска-Уральского обязали выплатить 300 тыс. рублей местной жительнице, которую тот сбил на электросамокате. В результате полученных травм, женщина несколько дней провела в реанимации. Подробнее об этой истории Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда еще 16-летний подросток разогнался на самокате до 30 км/ч, не справился с управлением и сбил женщину, гулявшую с внучкой. Та получила травмы, опасные для жизни, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью. После нескольких дней в реанимации, гражданке пришлось продолжительное время наблюдаться у врача.

Подростка обвинили по п. "в" ч. 2 ст. 264 УК РФ, однако Красногорский районный суд Каменска-Уральского прекратил в отношении него уголовное дело и уголовное преследование. Вместо этого школьнику вынесли предупреждение, а после передали подростка под надзор родителей на полгода. Сам виновник аварии свою вину признал и попросил прощения. Более того, в рамках уголовного процесса его мать Татьяна выплатила пострадавшей 200 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Однако потерпевшая заявила, что этой суммы недостаточно и обратилась с гражданским иском, в котором требовала взыскать с подростка еще компенсацию морального вреда и расходы на оплату услуг представителя. Суд взыскал с семьи школьника еще 150 тыс. рублей компенсации и 25 тыс. судебных расходов, но и это решение не устроило потерпевшую.

Уже в Свердловском областном суде коллегия по гражданским делам по итогам апелляционного рассмотрения увеличила сумму компенсации до 300 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.

Теги: Каменск-Уральский, самокат, реанимация, компенсация, суд


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