В думе Екатеринбурга воспротивились полному запрету жарить шашлыки во время противопожарного режима

В начале апреля планируется рассмотреть вопрос о введении особого противопожарного режима в Екатеринбурге. Об этом на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности заявил глава комитета административных органов города Евгений Клюжин.

Основанием принятия постановления, по его словам, будет установление такого режима по всему региону, а также решение комиссии по ликвидации ЧС. В этот период запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и сухостоя вблизи лесов. Екатеринбуржцам также запретят разводить костры в лесных массивах, в том числе в парковых зонах.

Однако ряд депутатов подняли вопрос о целесообразности коврового запрета на проведение пикников на природе.

Депутат гордумы от "ЕР" Елена Бондаренко отмечает, что, несмотря на запреты, люди все равно идут в леса и жарят шашлыки.

По ее мнению, необходимо оборудовать специальные площадки, куда можно прийти и подарить шашлык. Но для этого нужно, чтобы в постановлении о введении противопожарного режима были прописаны критерии для мест, на которых можно разводить огонь.

"Есть предложение пойти по примеру Москвы, где есть площадки, которые заасфальтированы и находятся вдали от лесов. (….) Нужно более четкое описание мест, которые бизнес может организовать за свой счёт, и предложить бизнесу вложиться и оборудовать эти места", — сказала она.

Она обратила внимание, что пока все меры носят запретительный характер, никто не откажется жарить шашлыки — просто будут делать это скрыто. А оштрафовать всех невозможно.

Депутат гордумы от "Единой России" Тимофей Жуков согласился с мнением коллеги. Он указал, что в каждом районе есть парки с компетентным руководством, которое ведет надзор за пожарной безопасностью и может незамедлительно реагировать на возникновение пожара. Но, исходя из постановления губернатора, пикник в таких парках с оборудованными местами тоже незаконен.

"У нас ковровый запрет. Когда мы выходим и штрафуем людей, мы же не даём никакой альтернативы", — отметил он.

Но директор ГКУ СО "Дирекция лесных парков" Екатерина Мурзина парировала, что лесной пожар распространяется очень быстро, и учитывая большую нагрузку на службы МЧС, не всегда можно обеспечить немедленное реагирование.

К тому же, парки — это одновременно охраняемые природные территории и городские леса, то есть у них двойной охранный статус. В этот сезон не удастся предусмотреть исключения для разведения костров в "особо отведенных местах", соблюсти при этом все нормы законодательства и просто ожидать, что город "не вспыхнет по периметру", констатировала Мурзина.