Следователи раскрыли суть обвинений рабочему и сварщику по делу о взрыве газа в Тобольске

Следователи раскрыли подробности обвинения, предъявленного мастеру строительно-монтажных работ и сварщику из-за взрыва дома в Тобольске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного следкома, их обвиняют в выполнении работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека

По версии следствия, в августе 2024 года при проведении строительно-монтажных и газоопасных работ в рамках программы догазификации, обвиняемые некачественно выполнили работы по обустройству газопровода до границ земельного участка в переулке Рощинский.

В результате произошло разрушение полиэтиленовой части неразъемного соединения сталь-полиэтилен на границе полиэтиленовой электросварной муфты трубы газопровода, образовав взрывоопасную концентрацию природного газа через теплый грунт в подвальном помещении жилого дома.

Напомним, инцидент со взрывом газа произошел 12 марта в Тобольске. Женщина 1984 года рождения и ее семилетний сын с термическими ожогами были госпитализированы в больницу. Несмотря на усилия врачей, 15 марта ребенок умер. Женщине причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.