Минфин объявил "большую распродажу" госимущества

Министерство финансов России подготовит предложения по "большой приватизации". Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества. По его словам, поступления от реализации имущества в 2025 году должны составить не менее 100 млрд рублей.

"У нас будет предложение по "большой приватизации". На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году", — сказал он.

Мининстр добавил, что ведомство хочет активизировать и приватизацию имущества, изъятого по суду.

Включат ли в план "большой приватизации" национализированные недавно компании "Макфа" и ЧЭМК, Силуанов не сказал, но сами власти ранее уже анонсировали их продажу в частные руки. Пока же некоторые бывшие собственники подобных активов продолжают оспаривать в суде их передачу государству. Также акции Соликамского магниевого завода, ранее находившиеся в собственности государства, уже переданы госкорпорации "Росатом".