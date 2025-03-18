Акунину* грозит "уголовка"

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Григория Чхартишвили* (публикуется под псевдонимом Борис Акунин*).

Писатель дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. При этом он 11 января – 12 марта Акунин* продолжил распространение сообщений и материалов в одном из мессенджеров без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Материалы прокурорской проверки направлены следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах", сообщает прокуратура Москвы.

В 2023 г. Акунин* в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что у него не вызывают претензий украинские атаки на Крым и другие регионы России. После этого розничная сеть книжных магазинов "Читай-город – Буквоед" приостановила продажи книг писателя. Издательство "Захаров", выпускавшее книги Акунина*, заявило о том, что его книги отправлены на экспертизу. В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) отменили все спектакли по его произведениям.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов, внесен в реестр иноагентов минюста РФ