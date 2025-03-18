МЧС предупреждает свердловчан о сильном снегопаде 19 марта

Жителей Среднего Урала предупреждают о сильном снегопаде, который ожидается уже в эту среду - 19 марта. В МЧС просят граждан быть внимательнее, ведь не исключены осложнения дорожной обстановки.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и ограничить дальние поездки. В случае, если поезда все же пришлась на снегопад, нужно перестроиться в правый ряд, включить аварийные огни и переждать непогоду.

Пешеходам тоже стоит быть осторожными: смотреть под ноги, чтобы не упасть, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также остерегаться оборванных проводов, разбитого стекла и других опасностей.

В случае происшествия необходимо звонить по номерам: 101 или 112.