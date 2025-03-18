ВСУ попытались прорваться на территорию Белгородской области

ВСУ попытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области, пишет Mash.

Как сообщает телеграм-канал, техника противника двигалась из Сумской области. Их заметили в районе н.п. Прилесье – Графовка, после чего начался бой.

Российские военнослужащие уничтожили танк, БМП, боевую бронемашину и несколько украинских солдат. Часть ВСУшников скрылись в лесополосе, по ним наносят удары из артиллерии.

О том, что ВСУ начали наступательные действия на границе с Белгородской областью, сообщают также российские военкоры.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что под ударом ВСУ оказался Краснояружский район. Вблизи села Графовка ехавший по дороге служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. Ранены три мирных жителя.

Также известно об атаке дронов ВСУ в этом районе. По данным "Базы", БПЛА попал в движущийся грузовик, водитель получил ранение. В Красной Яруге дрон упал рядом с резервным трансформатором, он загорелся. В районе села Степное дрон попал в движущийся легковой автомобиль.