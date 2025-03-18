Игорь Седов в "Разговоре о важном" рассказал астраханским школьникам о возвращении Крыма "в родную гавань"

«Разговоры о важном» - неотъемлемая часть начала недели, отмечает в своем телеграмм-канале председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов.

Накануне он провел в СОШ №64 урок, приуроченный к важной дате - Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и 100-летию Артека.

"После того, как ученики подняли флаг Российской Федерации, исполнили гимн не только страны, но и Астраханской области, обсудили с ними процесс вхождения Крыма в состав нашего государства. Также поговорили с ребятами о таких важных темах как семейные ценности, патриотизм, историческая память, нравственность и гражданское воспитание", - сообщил Игорь Седов.