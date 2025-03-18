Госдума: Правительство не исполняет поручения президента в части обращения с животными

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды внес на рассмотрение проект обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросу обращения с животными, в том числе с безнадзорными. Текст проекта обращения размещен в электронной базе ГД.

"Государственная дума просит представить позицию правительства Российской Федерации по текущей ситуации в области обращения с животными и предложения по решению указанных проблем", - говорится в тексте документа.

Отмечается также, что правительство не исполняет поручения президента РФ Владимира Путина в части обращения с животными, в том числе безнадзорными.

"Многочисленные обращения граждан по этим вопросам, а также трагические случаи в регионах свидетельствуют об отсутствии необходимых мер", - говорится в тексте обращения.

Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и законодательному строительству подготовил отрицательное заключение на инициативу об умерщвлении животных без владельцев. Как заявил сенатор Андрей Клишас, принятый в прошлом году закон внес большое количество поправок, которые дали регионам возможность решать проблему с животными, но она никуда не делась.

Законопроект, который лишает приюты права возвращать бездомных животных на прежние места обитания и дает субъектам право умерщвлять их после установленного срока, был внесен в Госдуму 28 февраля. Инициатива связана с продолжающимися случаями нападений собак на людей.