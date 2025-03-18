18 Марта 2025
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Общество Забайкальский край
Фото: zaksobr-chita.ru

Парламентарии Забайкалья выступили с инициативой по запрету продажи алкоголя в придорожных кафе на федеральном уровне

19 марта на очередной сессии Законодательного Собрания Забайкальского края депутатам предстоит рассмотреть повестку, насыщенную различными вопросами.

Как рассказал спикер парламента Юрий Кон, часть вопросов будет связана с федеральными законами. При этом забайкальские народные избранники выдвигают и собственные законодательные инициативы.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Так, профильный комитет Заксобрания Забайкальского края рассмотрел и большинством голосов поддержал законодательную инициативу о запрете продажи алкоголя в придорожных кафе.

Ольга Макарова - представитель краевой службы по тарифам и сборам (РСТ) пояснила, что поводом для внесения данной законодательной инициативы стал фиксируемый высокий уровень "пьяных" ДТП со смертельными исходами. Кроме того, ведомство выявило в придорожных кафе региона массу нарушений, было изъято около 1,2 тысяч литров алкогольной продукции без лицензий и документов.

(2025)|Фото: zaksobr-chita.ru

Глава комитета Юлия Жирякова отметила, что удельный вес ДТП с участием пьяных водителей составил в регионе 34,5%: "По этому показателю Забайкальский край занимает 1 место среди всех субъектов России. Ежегодно сотрудниками ДПС выявляется более 6 тысяч водителей в состоянии опьянения, из которых свыше тысячи уже были осуждены за такое управление или подвергались административным наказаниям".

(2025)|Фото: zaksobr-chita.ru

Депутат от КПРФ Юрий Гайдук высказывает мнение, что эффективной мерой для любителей выпить за рулем было бы не только лишение водительских прав, но и изъятие автомобиля.

Так как большинство депутатов-членов комитета рекомендовали включить законопроект в повестку мартовского заседания Заксобрания, документ будет рассмотрен. В случае одобрения документа, он будет направлен для рассмотрения в Госдуму РФ.

Председатель ЗакСобрания Забайкальского края Юрий Кон также сообщил, что парламентарии сейчас прорабатывают вопрос об ограничительных мерах, которые коснутся правил продажи спиртного в торговых сетях.

"Мы сказали «А» - о том, что в многоквартирных домах не должны в розницу продавать спиртное, а сейчас работаем над законопроектом относительно того, чтобы в многоквартирных домах не выделялись помещения под розничную продажу алкоголя. Кроме того, надо посмотреть на торговлю в сетях. Например, сигареты же не находятся там в открытом доступе. Когда родители с детьми приходят что-то покупать, сигарет в открытом обзоре нет. А почему алкоголь стоит? Даже, где шоколадки продают. Ведь туда заходят дети. Мы будем двигаться в направлении организации изолированных помещений с собственной кассой для торговли алкоголем", - отметил Юрий Кон.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Также спикер парламента Забайкалья сообщил, что в ходе заседания депутаты рассмотрят инициативу ветеранов-строителей БАМа. Речь идет о законодательном определении 29 сентября (начало строительства БАМа полвека назад) как Дня строителей Байкало-Амурской магистрали в Забайкальском крае.

Теги: депутаты, парламент забайкальского края, юрий кон, продажа алкоголя в придорожных кафе, законопроект, бам


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