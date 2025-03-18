Свердловский областной суд отменил УДО похитителя арбитражного управляющего

Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении одному из похитителей арбитражного управляющего Владимира Яшина. Осужденный за это Алексей Марков-Бобров останется в колонии.

В конце ноября 2019 года в Екатеринбурге пропал арбитражный управляющий Яшин. В начале декабря его труп был обнаружен в районе поселка Садовый. Расследование показало, что мужчина стал жертвой злоумышленников, среди которых был Марков-Бобров. Яшина похитили, избили и держали в гаражном боксе, требуя передать векселя на крупную сумму.

Завладев ключами от квартиры управляющего, преступники похитили платежные документы на сумму около 25 млн рублей, а также около 2 млн рублей с банковской карты. Затем Яшина высадили в поселке, где наутро был обнаружен его труп.

В июне 2022 года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил Алексею Маркову-Боброву 7,5 лет колонии строгого режима. Стоит отметить, что изначально он был осужден на 9,5 лет строгого режима. Его защита подала апелляцию, после чего дело направили на новое рассмотрение.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в январе 2025 года Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил ходатайство адвоката Маркова-Боброва об УДО. Суд постановил освободить того из колонии условно-досрочно на срок 2 года 4 месяца и 16 дней.

Однако с этим решением не согласился прокурор, обжаловавший его в Свердловском облсуде. Там, рассмотрев материалы дела, отменили постановление Синарского райсуда. Маркову-Боброву отказано в УДО, он продолжит отбывать срок за решеткой.

Напомним, что в прошлом году областной суд отказал в смягчении наказания похитителю арбитражного управляющего.