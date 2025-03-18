Зарплатная революция в интересах цифровых платформ? В Москве учителям будут платить за ученико-часы

Департамент образования и науки Москвы утвердил механизм оплаты труда учителей. Базовой единицей, определяющей гарантированную часть оплаты труда учителя, является "ученико-час". То есть зарплата учителя будет зависеть не только от количества уроков, но и от количества учеников в классе. Медиапортал "Школа.Москва" сообщает, что эта система действует в столице уже 12 лет, но член Общественного совета при Уполномоченном при президенте по правам ребенка, доктор экономических наук Анатолий Вифлеемский говорит, что это революционное новшество, которое еще больше ухудшит качество образования, поскольку проводится в коммерческих интересах владельцев цифровых платформ.

Минимальный размер ученико-часа в школах Москвы установлен на уровне 35 рублей. Также определены минимальные предметные коэффициенты, включающие трудозатраты за проверку письменных работ, сложность предмета и другие факторы. Это будто бы позволит школам конкурировать на рынке труда с крупными компаниями, а молодых специалистов будет стимулировать выбирать педагогическую деятельность.

Кроме того, в Москве разработан новый подход к распределению стимулирующих выплат. Они будут зависеть от результативности обучения школьников. Отмечается, что введение новых подходов гарантирует учителям заработную плату не ниже существующей при условиях сохранения учебной нагрузки. Сама фраза вызывает настороженность. Необходимо будет сохранить учебную нагрузку.

Анатолий Вифлеемский отмечает, что учителя будут получать больше в больших школах, а в маленьких будут получать меньше. Это стимулирует тенденцию к укрупнению школ и преобразованию их в большие образовательные комплексы. Также это является важнейшим элементом цифровой трансформации - возникает официальное измерение единицы времени работы учителя.

"Это хороший способ сэкономить на зарплате учителя. А ты не вел урок с таким количеством учеников, поэтому получи поменьше зарплату. Очень хороший способ сэкономить. Но главное, что в стратегии цифровой трансформации еще несколько лет назад прописали, что за цифровой контент надо будет платить. Это сейчас пока вроде как бесплатно, хотя на эти МЭШ и РЭШ огромное количество денег уходит. А дальше все будет переведено на то, что школа должна будет заплатить за этот цифровой контент. Домашнее задание программа проверила - учителю за что платить? Не за что! А вот за цифровой контент заплатить надо. Как посчитать? Так у нас ученико-час есть. Если учитель не провел этот час, значит надо заплатить компьютеру за цифровой контент. Я говорю то, что написано в документах. А в документах написано: за цифровой контент надо платить. Цифровой контент ученик потребил? Тогда учителю за что платить, если вместо учителя работал искусственный интеллект? Если ученик потреблял цифровой контент вместо учителя, то надо заплатить владельцу цифровой платформы, именно в их интересах вся эта реформа делается. Ученико-часы нужны прежде всего для того, чтобы платить владельцам цифровых платформ за их цифровой контент. О чем [директор Центра индустрии образования Сбербанка Артем] Соловейчик сказал? Убрать из школы учителей. Вот для этого и делается безумная нагрузка за мизерную зарплату. Они и разбегаются", - рассказал Вифлеемский в эфире "Родной школы".

Эксперт также обращает внимание, что в последнее время заводятся уголовные дела в школах. Если раньше это все регулировалось в рамках гражданско-правовых отношений, то теперь переводится в уголовно-правовую плоскость, то есть профессия учителя криминализируется и становится просто опасной. В этих условиях идти работать в школу никто не захочет - зачем за мизерную зарплату еще рисковать уголовным преследованием за какой-то инцидент? Причем зачастую прямой вины учителя нет, а инцидент коренится в нездоровых взаимоотношениях между школьниками, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.