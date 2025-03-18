В Екатеринбурге вынесли приговор экс-полицейским, на чьих глазах убили аспиранта УрФУ

В Екатеринбурге вынесен приговор теперь уже бывшим полицейским, на чьих глазах случилось убийство аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. Тогда силовики не вмешались в ситуацию и африканец погиб.

Инцидент произошел в центре Екатеринбурга 18 августа 2023 года в разгар крупного международного мероприятия – Фестиваля университетского спорта. Выходца из Габона Франсуа ударили ножом во время уличной драки, он скончался. По подозрению в убийстве был задержан уралец Данил Фомин.

По одной из версий, Фомин вступился за девушку своего друга, которой габонец якобы оказывал непристойные знаки внимания, по другой, мотивом стали ультраправые взгляды Фомина. В СКР же официально заявляли, что этот конфликт носил бытовой характер.

Позже оказалось, что за происходящим наблюдал наряд ДПС, инспекторы обсуждали это между собой. Однако вмешались правоохранители только тогда, когда Нджелассили уже получил смертельные ранения. После служебной проверки полицейских отстранили от исполнения обязанностей, а затем уволили из МВД.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчины признаны виновными по статье УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Сегодня, 18 марта, Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил каждому по 3 года и 5 месяцев колонии. Однако сразу же постановил заменить лишение свободы на принудительные работы на такой же срок, с удержанием 10% заработка в доход государства. Также экс-полицейских лишили права занимать должности в государственных органах на 2 года.

В прокуратуре уже заявили, что изучат приговор на наличие оснований для его обжалования.

Что касается Данила Фомина, в прошлом году он получил 8 лет колонии строгого режима за убийство аспиранта УрФУ. Фомин пытался обжаловать свой приговор, но он был оставлен без изменений.