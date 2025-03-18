Пермяк распылил перцовку в магазине, чтобы украсть сыр

Пермяк украл из супермаркета по ул. Солдатова шесть упаковок сыра. А когда его попытались остановить сотрудники магазина, заметившие кражу, он распылил перцовый баллончик и скрылся, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали его.

Подозреваемый - местный житель 1997 года рождения, ранее не был судим. Полицейские установили, что мужчина причастен еще к двум кражам из этого же магазина. По факту совершения разбоя и краж возбуждены уголовные дела. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование.