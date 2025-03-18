Уголовные дела о строительстве укреплений в Курской области передали в Москву

Дела о строительстве укреплений в Курской области передали на рассмотрение из управления МВД по региону в Москву, сообщает "Коммерсантъ".

По информации издания, это решение связано с тем, что преступления, из-за которых региональные следователи возбудили дела, были совершены не только в Курской области. Кроме того, к ним причастны разные лица.

Всего возбуждено пять уголовных дел. Они будут объединены, а действия обвиняемых могут квалифицировать по более тяжкой статье УК — об организации преступного сообщества или участии в нем.

На прошлой неделе МВД РФ сообщило, что в Курской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при изготовлении и поставке бетонных пирамид. Сумма ущерба превысила 156 млн рублей. Как считает следствие, представители АО "Корпорация развития Курской области" и еще двух коммерческих организаций заключили контракты на изготовление и поставку бетонных пирамид, предназначенных для возведения линий заграждений в Курской области. Коммерсанты поставили треугольные конструкции, также известные как "зубы дракона", прочность которых была в два раза меньше заявленных требований.

В декабре 2024 года суд в Курске арестовал на два месяца бывшего заместителя генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Игоря Грабина. Он обвиняется в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений. Также меру пресечения в виде заключения под стражу тот же суд избрал в отношении гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина.